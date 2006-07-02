Гриценко: Росія може забрати свій флот з Севастополя раніше 2017 року

ЧФ РФ не затримається в Севастополі

Міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО переконаний, що Чорноморський флот Російської Федерації має бути виведений із території України до 2017 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам у Севастополі.

«Я вважаю, що період до 2017 року зафіксований (у двосторонніх документах - УНІАН) і не обговорюється», - сказав А.ГРИЦЕНКО. В той же час міністр підкреслив, що Україна не ініціюватиме виведення російського флоту раніше. На його думку, рішення про прискорення виведення ЧФ може бути ухвалене тільки російською стороною. «2017 рік – це крайній термін, який визначено нашим законодавством», - підкреслив український міністр.

А.ГРИЦЕНКО нагадав, що підписаний двосторонній договір повинен виконуватися як Росією, так і Україною.

За його словами, до цього часу (до 2017 року – УНІАН) Україна й Росія повинні забезпечити комфортне перебування ЧФ РФ у Криму, дотримуючись українського законодавства. Міністр зазначив, що, прибуваючи до Севастополя, постійно орієнтує командування українського флоту на проведення цієї роботи. Міністр також сказав, що терміни виведення ЧФ завжди нагадуються російській стороні під час зустрічей представників військових відомств двох країн. «Два флоти повинні існувати безконфліктно, всі питання повинні розв`язуватися в робочому порядку», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

ЗСУ у фінсовій кризі

Міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО також називає близькою до критичної ситуацію з фінансуванням Збройних сил України .

«Ситуація з фінансуванням ЗСУ станом на зараз близька до критичної», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

Він зазначив, що справдились застереження Міноборони перед затвердженням бюджету, що відомство не зможе самостійно заробити майже 3 млрд. грн.

«Я думаю, що такого відсотку (від загального бюджету відомства) заробити на власне утримання не було в жодній країні світу», - зазначив міністр.

А.ГРИЦЕНКО нагадав, що для повноцінного фінансування оборонне відомство розробило механізм безвідсоткового кредитування Міноборони в разі ненаповнення спеціального фонду.

«Ця робота, на мій погляд, свідомо затримується Мінфіном», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

Міністр висловив сподівання, що після затвердження нового уряду Міноборони отримає потрібні кошти у повному обсязі.

Як повідомляв УНІАН, на потреби ЗСУ в цьому році передбачено 8,9 млрд. грн.: 6,9 млрд. грн. відомство отримує із загального фонду бюджету, а ще 2 млрд. грн. необхідно заробити за рахунок продажу надлишкового військового майна.

Кораблі не готові до війни

Крім того, А.ГРИЦЕНКО не задоволений рівнем бойової підготовки Військово-Морських сил України.

«Я вважаю, що держава цілком забезпечена ресурсами, щоб підвищити на порядок рівень технічної готовності наших кораблів», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

В той же час він оцінює стан бойової готовності ВМС як адекватний існуючому рівню загроз та задач.