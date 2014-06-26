Прикордонники затримали росіянина, який після тюрми подався на Донбас до терористів

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ Адміністрації Державної прикордонної служби України, чоловік, який цього року звільнився з місць позбавлення волі, незаконно перетнув державний кордон.

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До того ж це вже його друга спроба перетнути кордон. Нещодавно чоловіку, жителю міста Радужний Ханти-Мансійського АО Росії, відмовили в пропуску на територію України в одному з пунктів пропуску на Харківщині.

У подальшому затриманого росіянина притягнули до адміністративної відповідальності та прийняли рішення про заборону йому в’їзду на територію України терміном на три роки.