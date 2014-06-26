Прикордонники затримали росіянина, який після тюрми подався на Донбас до терористів
19:42, 26 червня 2014Політика
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На Луганщині прикордонний наряд відділу «Мілове» затримав 33-річного громадянина Російської Федерації, який намагався потрапити в Україну для участі у терористичних групах.
На Луганщині прикордонники затримали громадянина Росії, який намагався потрапити в Україну для участі у терористичних групах
Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ Адміністрації Державної прикордонної служби України, чоловік, який цього року звільнився з місць позбавлення волі, незаконно перетнув державний кордон.
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До того ж це вже його друга спроба перетнути кордон. Нещодавно чоловіку, жителю міста Радужний Ханти-Мансійського АО Росії, відмовили в пропуску на територію України в одному з пунктів пропуску на Харківщині.
У подальшому затриманого росіянина притягнули до адміністративної відповідальності та прийняли рішення про заборону йому в’їзду на територію України терміном на три роки.
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