У Донецьку Нацгвардія відбила другу атаку терористів. Бойовики почали третю спробу захоплення частини

Про це повідомила прес-секретар Нацгвардії Вікторія Кушнір.

За її словами, втрат і поранених з боку українських військовослужбовців немає.

Тим часом, бойовики почали третю атаку на військову частину.

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"Сьогодні о 22.15 розпочався третій штурм терористами військової частини № 3004 Національної гвардії України, яка дислокується в місті Донецьку. Обстріл території військового містечка ведеться з бронетехніки і з автоматичної зброї", - йдеться в повідомленні прес-служби Нацгвардії.

"Військовослужбовці Національної гвардії України героїчно відбивають штурм нападників і проявляють мужність і стійкість, захищаючи військову частину", - підкреслюється в повідомленні.