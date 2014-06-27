ЗМІ: Нелегітимний уряд Криму збільшив свій штат у п'ять разів

Про це повідомляє Крым.Реалии з посиланням на прес-службу кримського "уряду".

Згідно з повідомленням, 27 червня на засіданні так званого "Радміну Криму" одноголосним рішенням було затверджено межову кількість співробітників виконавчих органів "державної влади" Криму і апарату "Ради міністрів" у кількості 5772 людини.

Читайте такожУ ПАРЄ прогнозують збільшення кількості біженців з Криму«Основне завдання було не вийти за межі обсягу фінансування, який існує на сьогоднішній день. Було визначено, що необхідно і достатньо затвердити граничну кількість 5772 людини», - повідомила представниця окупаційної влади Лариса Опанасюк.

Як зазначає інтернет-видання "События Крыма", загальна кількість співробітників органів виконавчої влади Криму на 2013 рік була встановлена в 1041 одиницю, що в 5,5 рази менше, ніж зараз. В тому числі, затверджена межова кількість апарату Ради міністрів Криму становила 129 одиниць.