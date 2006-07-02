Янукович говорить, що Тимошенко не дотримала слова

Лідер Партії регіонів Віктор Януковіч вважає, що суперечливі заяви лідера БЮТ Юлії Тімошенко повинні коментувати журналісти, а не він. Про це він заявив, відповідаючи на питання на прес-конференції після закінчення Всеукраїнської наради депутатів всіх рівнів від Партії регіонів в Дніпропетровську.

На думку Януковіча, «тут коментувати повинні журналісти».

«Є приказка, я не пам`ятаю, як вона точно звучить, але суть її – довга жіноча коса і коротка пам`ять. Я симпатизую жіночій половині і поважаю жіночі слабкості, але в політиці такого бути не повинно, щоб сказав і забув. Хай пригадають те, що вони обіцяли на Майдані. А то слово дав, слово забрав, а потім і забув. Так бути не повинно. Країна не повинна страждати від порожніх слів», - підкреслив Янукович.

УРА-ИНФОРМ.Донбасс