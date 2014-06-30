ОБСЄ створила контактну групу з врегулювання ситуації на Донбасі

Основне її завдання - займатися пошуком шляхів виходу з ситуації, на востке України ситуації, повідомляє Русская служба ВВС.

Повідомляється, що цю пропозицію було прийнято майже всіма учасниками сесії, в тому числі українською делегацією.Читайте такожРосія пропонує створити на базі ОБСЄ контактну групу по Україні

РФ пропонує включити до складу групи до десяти чоловік, що представляють основні країни, які зацікавлені у вирішенні кризи.

Поправка, спочатку запропонована спікером Держдуми Сергієм Наришкіним, увійшла у відповідну резолюцію бакинської сесії ПА ОБСЄ, передає видання.