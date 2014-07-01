Мін'юст зареєстрував партію Луценка

Про це повідомили УНІАН у прес-службі громадянської ініціативи «Третя Українська Республіка».

У прес-службі зазначили, що свідоцтво про реєстрацію «отримав голова політичної сили – Роман Безсмертний».

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«Ідеї Юрія Луценка щодо повного перезавантаження держави сприйняті суспільством і підтримані Майданом. Навколо Луценка гуртуються активні громадяни, які прагнуть кращого життя для України. Настав час організаційно працювати над партією і готуватися до виборів. Протягом року ТУР напрацював чимало ініціатив, які потребують, в тому числі, і законодавчого оформлення», – сказав Безсмертний, повідомили у прес-службі.

Безсмертний зазначив, що проект Громадянської ініціативи «Третя Українська Республіка» працюватиме і надалі.