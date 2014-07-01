У Слов'янську є продукти, але у людей немає готівки - ОДА

Про це повідомляє департамент економіки Донецької облдержадміністрації.

"За даними райдержадміністрацій та виконкомів міськрад, продукти першої необхідності на підприємства роздрібної торгівлі надходять у достатній кількості. Товари завозяться як централізовано, так і безпосередньо підприємцями", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожУ Слов'янську залишаються близько 40 тисяч жителів - ЗМІВ той же час в Слов'янську частина дрібних торгових точок закривається, проте працюють деякі супермаркети, зокрема, «АТБ». При цьому спостерігається низька купівельна спроможність населення через відсутність у багатьох людей готівкових грошових коштів.

Крім того, в окремих районах міста організована торгівля з машин, повідомляє ОДА.

Раніше УНІАН повідомляв, що за даними волонтерів, у Слов'янську закриваються аптеки, через що виникають проблеми з медикаментами, а в місцях, де зруйнована інфраструктура, відсутні газ і електрика, жителі готують собі їжу на вогнищах.