Клімкін хоче запровадити в МЗС "особливий механізм комунікації"

Про це Клімкін заявив у своєму відеозверенні до співробітників МЗС.

«У мене є бажання, бачення і є амбіція створити разом з вами справжню європейську дипломатичну службу, якою Україна і кожен українець зможуть пишатися», - сказав Клімкін.

На переконання міністра, для цього необхідно пройти через важливі реформи. «Це не будуть тільки мої реформи і моє бачення. Я вважаю, що як наша робота є спільною справою, так і реформи також є спільною справою», - додав він.

Читайте такожКлімкін їде до Люксембурга на зустріч голів МЗС ЄСКлімкін зазначив, що хоче дати кожному співробітнику «більше свободи, але одночасно й більше відповідальності». На його переконання, в тих умовах, у яких зараз перебуває Україна, необхідно працювати «не на процес, а на результат».

За словами Клімкіна, він хоче запровадити в МЗС особливий механізм комунікації з керівництвом МЗС та особисто з міністром. «У мене буде окремий е- mail, до якого буду мати доступ тільки я. Кожен з вас може запропонувати будь-яку ідею, яку ви вважаєте вартою для команди, яка буде просувати реформи МЗС. Кожен з вас може поділитися також будь-якою думкою зі мною особисто. Це може бути думка щодо покращення роботи, це може бути думка про те, яким чином нам більш послідовно досягати наших цілей, а досягти цих цілей можна тільки в команді», - сказав він.

«Ми не можемо реагувати й ухвалювати рішення за день, два, три, ми не можемо обмінюватися нотами, як це було в XIX сторіччі, ми живемо у світі взаємодії одного з одним, ми живемо у світі соціальних мереж, які мають стати реальним інструментом дипломатії», - сказав Клімкін.

«Ми всі - одна команда, у нас є одна чітка мета - створити унікальну європейську дипломатичну службу, яка буде працювати на демократичну, європейську, єдину, соборну Україну», - заявив Клімкін.