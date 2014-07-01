ЗМІ: За останню добу загинули два українські силовики

Понад два десятки за останню добу отримали поранення, йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Згідно з повідомленням, у Луганській та Донецькій областях, які донині перебувають під частковим контролем бойовиків, триває активна антитерористична робота. Насамперед, мова йде про масовані дистанційні артилерійські обстріли та авіаційні удари сил АТО.

Командування антитерористичної операції про конкретні об'єкти та цілі заговорило лише надвечір - так, близько 18:00 гвардійські спецпідрозділи завершили операції з відновлення контролю над населеними пунктами Старий Караван та Брусівка. Разом із тим у соцмережах люди повідомляли, що бої та обстріли тривають біля значно більшої кількості населених пунктів українського Сходу.

Також у напрямку населених пунктів півночі Донеччини волонтери випустили більше вісімдесяти так званих агітаційних снарядів із листівками. Українські розвідники, гвардійці та десантники буквально на собі вже не раз виносили валізи та виводили у безпечні місця цілі родини із захоплених бойовиками населених пунктів.

Читайте такожВ зону АТО прибули спецпідрозділ "Київ-1" та роти резервістів НацгвардіїУ штабі АТО наголошують, що мають абсолютно доведену і підкріплену даними розвідки оперативну інформацію про конкретні місця скупчення та розташування бойовиків. Додають, що такою інформацією діляться із розвідниками самі ж бойовики.

Джерела у штабі АТО запевняють, що загалом кількість бойовиків, які бажають скласти зброю, збільшується ледь не щогодини. Є ті, хто кидає зброю і намагається тікати до сусідньої Росії. Є й такі, хто шукає контактів і виходів на керівництво АТО, аби домовитись про добровільне складання зброї.