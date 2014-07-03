РФ допустить українських прикордонників на свої пункти пропуску після припинення вогню

Про це йдеться в декларації міністрів закордонних справ України, Німеччини, Франції та Росії за підсумками вчорашніх переговорів, якою володіє УНІАН.

"Міністри вітають готовність Росії надати українським прикордонникам доступ на російську територію для того, аби контролювати перетин кордону в пунктах пропуску "Гукове" та "Донецьк", коли буде досягнуто згоди у питанні припинення вогню",- йдеться у підписаному главами МЗС документі.

Досягнуті вчора попередні домовленості також передбачають, що сепаратисти повинні віддати під контроль української влади два пункти пропуску - "Ізварине" та "Червонопартизанськ".

Виконання цих домовленостей повинні проконтролювати представники ОБСЄ.

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"Міністри відзначили, що це сприятиме ефективному контролю російсько-українського кордону та закликали до регулярного та швидкого обміну відповідною інформацією між Росією, Україною та ОБСЄ", - йдеться в документі.

Глави МЗС чотирьох держав підтвердили своє бажання докласти всіх зусиль для якнайшвидшого зупинення кровопролиття на сході України.

Відповідна контактна група, яка має обговорити умови перемир'я, повинна зібратися не пізніше ніж 5 липня.

Припинення бойових дій мають контролювати спостерігачі ОБСЄ.

"У цьому контексті міністри погодились зробити усі необхідні кроки та використати свій вплив на сторони для того, аби досягнути цієї мети", - зазначається у заяві.

У документі міністри також закликали звільнити заручників та гарантувати журналістам безпечні умови роботи у зоні конфлікту.

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Як повідомляв УНІАН, вчора, 2 липня, у Берліні відбулися чотиристоронні переговори з питань врегулювання кризи в Україні за участю міністрів закордонних справ України Павла Клімкіна, Німеччини Франка-Вальтера Штайнмайєра, Франції Лорана Фабіуса та Росії Сергія Лаврова. За підсумками переговорів сторони окреслили план, котрий дозволить припинити бойові дії.

30 липня президент України Петро Порошенко відмовився продовжити оголошене ним 20 липня одностороннє перемир'я через те, що бойовики продовжили вбивати українських військових.

Рішення Порошенка розкритикував президент РФ Володимир Путін, котрий заявив, що глава Української держави взяв на себе відповідальність за ведення бойових дій.