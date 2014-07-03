ЗМІ: Громадянка України стала депутатом Європарламенту

Як стало відомо, вперше в історії існування європейських інститутів депутатом Європарламенту була обрана українка - за корінням і громадянством. Про це пише Європейська правда.

Це представниця закордонних угорців, викладач Закарпатського угорського інституту Андрея Бочкор, яка виграла вибори від правлячої коаліцій Угорщини - альянсу "Фідесу" та Христиансько-демократичної партії. Вона була дев'ятою у виборчому списку альянсу.

Читайте такожМартін Шульц очолив групу соціалістів Європарламенту

Закарпатські ЗМІ зазначають, що Бочкор не лише має український паспорт, а й проживає в Україні, а саме в місті Берегово (Закарпатська область). Очевидно, що окрім українського вона має також угорське громадянство - ця практика досить поширена серед представників угорської меншини в Україні.

"Я планую працювати у Брюсселі, аби сприяти інтеграції України до Європейского Союзу, а також відображати інтереси угорської громади Закарпаття", - зазначила Андрея Бочкор.

Як відомо, угорці, що проживають в Україні і мають подвійне громадянство, на угорських виборах можуть голосувати на українській території - виборчі дільниці були розташовані в угорських консульствах в Берегово та Ужгороді.

Читайте такожВ Швеції обговорили кандидатуру нового глави Єврокомісії

Угорська правляча коаліція на минулих виборах до ЄП надала закордонним угорцям два місця у прохідній частині списку - на десятому місці був також Андор Делі з Союзу угорців Воєводини (Сербія).