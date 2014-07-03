Порошенко сподівається, що новий міністр оборони принесе мир на Донбас і в Україну



Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, представляючи Гелетея особовому складу Міністерства оборони.

“Я бажаю якнайшвидшої перемоги... та відновлення територіальної цілісності, суверенітету і незалежності нашої держави”, - сказав Порошенко.

Він підкреслив, що саме на долю нового міністра випадає боронити Україну: “Саме зараз відбувається боротьба за незалежність України, Саме зараз на ці плечі - генерал-полковничі погони - лягає висока відповідальність за мир і спокій на Донбасі”.

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Порошенко наголосив, що перемога Україні сьогодні потрібна як повітря.

На його думку, без реформування української армії та викорінення корупції з її лав перемогу досягнути дуже важко. Тому він поставив перед Гелетеєм завдання здійснити реформування армії якнайшвидше.

Порошенко також повідомив про призначення керівником Генштабу ЗСУ Віктора Муженка, а також про те, що підписав указ про призначення нового керівника «Укроборнпрому», але не назвав його прізвища.

Президент назвав важливим завданням залучення сучасної української техніки на озброєння армії.

Він подякував Михайлу Ковалю, звільненому з посади в.о. міністра оборони, який почав процес відродження української армії. Порошенко заявив, що Коваль подовжить свою ефективну роботу в РНБО на посаді заступника секретаря ради. Присутні офіцери підвелися та оваціями привели Коваля.