У Миколаївці військові знищили півтори сотні терористів, у місті немає світла

У п'ятницю, 4 липня, українські військові обіцяють зачистити містечко і взяти його під свій контроль. Не обійшлося без втрат.

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"Під час ведення бою маємо наступні втрати: один військовослужбовець загинув, четверо поранені. Противник зазнав значних втрат понад 150 чоловік. Зруйновано шість опорних пунктів, знищено бази боєприпасів у Миколаївці і в Семенівці. Взято під контроль трасу Харків-Ростов", - повідомив речник АТО Олексій Дмитрашківський, передає ТСН.

За даними групи "Інформаційний опір", загинули двоє військових. Зараз в Миколаївці немає світла: бойовики підпалили одне з приміщень місцевої ТЕЦ. Місцеві жителі цю ніч провели у бомбосховищах та підвалах житлових будинків.

Окрім того, терористи продовжують обстрілювати Слов'янськ та Краматорськ. Люди бігають по вулицях під мінометним вогнем. У багатьох вже зруйновані будинки та квартири.

Продовжується антитерористична операція і на Луганщині. Користувачі соцмереж повідомляють, що українська армія на підступах до обласного центру вже зачищає блокпости терористів.

Також з'явилася інформація про начебто збиті на Луганщині два літака сил АТО, але в українському штабі її спростували.