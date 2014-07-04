Болотов звільнив "уряд" "Луганської народної республіки"
12:37, 04 липня 2014Політика
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«Народний губернатор» самопроголошеної «Луганської народної республіки» Валерій Болотов 3 липня видав наказ про звільнення «уряду ЛНР».
REUTERS
Згідно із «наказом», розміщеним на сайті «ЛНР», «у зв'язку із набуттям чинності Закону про «Систему виконавчих органів державної влади Луганської Народної Республіки» і припиненням дії Закону «Про Кабінет міністрів Луганської Народної Республіки»" Болотов наказав відправити уряд «ЛНР» у відставку.
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Цим самим «наказом» Болотов призначив "в.о. голови Ради Міністрів ЛНР Марата Баширова, в.о. його першого заступника - Дмитра Семенова і Василя Нікітіна".
Також Болотов доручив "чинним міністрам продовжувати свою роботу до формування нового складу уряду".
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