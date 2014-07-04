Парубій звинуватив Медведчука в фінансуванні терористів на Донбасі

Колишній голова Адміністрації президента Леоніда Кучми Віктор Медведчук не може долучатись до переговорів щодо врегулювання ситуації на сході України, оскільки сам брав участь у фінансуванні екстремістських груп.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві заявив секретар РНБО Андрій Парубій.

“На моє глибоке переконання, Медведчук не може долучатись до переговорів, бо він сам є злочинцем”, - сказав Парубій.

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Він нагадав, що підготовка диверсійних груп, які наразі діють в Україні, здійснювалась протягом останніх двох років.

“І в мене є інформація, що фінансування тих екстремістських груп здійснювалось з боку Медведчука. І він не може брати участі в переговорах, бо він один з ключових, на моє переконання, організаторів того заколоту, щоб російські війська вторглись в Україну”, - зазначив Парубій.

Як повідомляв УНІАН, АТО у Луганській і Донецькій областях проти російських бойовиків проводиться з 15 квітня.

23 червня в Донецьку пройшли переговори щодо мирного врегулювання ситуації на сході України. На зустрічі були присутні спецпредставник чинного голови ОБСЄ Хайді Тальявіні, Надзвичайний і Повноважний Посол Росії в Україні Михайло Зурабов, колишній президент України Леонід Кучма, лідер руху «Український вибір» Медведчук, депутат від ПР Шуфрич, екс-депутат Олег Царьов, а також лідери бойовиків «ДНР» і «ЛНР».

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27 червня в Донецьку відбулися чергові переговори щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

28 червня Кучма заявив, що ухвалення терористами рішення про складання зброї багато в чому залежить від позиції Росії, і терористи не налаштовані на мирний процес.

Пізно увечері 30 червня президент Петро Порошенко за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України ухвалив рішення зупинити дію режиму одностороннього припинення вогню на Донбасі, введеного 20 червня. Усі 10 днів терористи не припиняли атакувати і нападати на українських силовиків і прикордонників, за цей час загинуло більш як 20 учасників АТО.