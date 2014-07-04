Парубій звинуватив Медведчука в фінансуванні терористів на Донбасі
Секретар РНБО вважає, що Медведчук не може брати участі у переговорах про врегулювання ситуації на сході, бо фінансував екстремістів.
Колишній голова Адміністрації президента Леоніда Кучми Віктор Медведчук не може долучатись до переговорів щодо врегулювання ситуації на сході України, оскільки сам брав участь у фінансуванні екстремістських груп.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві заявив секретар РНБО Андрій Парубій.
“На моє глибоке переконання, Медведчук не може долучатись до переговорів, бо він сам є злочинцем”, - сказав Парубій.
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Він нагадав, що підготовка диверсійних груп, які наразі діють в Україні, здійснювалась протягом останніх двох років.
“І в мене є інформація, що фінансування тих екстремістських груп здійснювалось з боку Медведчука. І він не може брати участі в переговорах, бо він один з ключових, на моє переконання, організаторів того заколоту, щоб російські війська вторглись в Україну”, - зазначив Парубій.
Як повідомляв УНІАН, АТО у Луганській і Донецькій областях проти російських бойовиків проводиться з 15 квітня.
23 червня в Донецьку пройшли переговори щодо мирного врегулювання ситуації на сході України. На зустрічі були присутні спецпредставник чинного голови ОБСЄ Хайді Тальявіні, Надзвичайний і Повноважний Посол Росії в Україні Михайло Зурабов, колишній президент України Леонід Кучма, лідер руху «Український вибір» Медведчук, депутат від ПР Шуфрич, екс-депутат Олег Царьов, а також лідери бойовиків «ДНР» і «ЛНР».
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27 червня в Донецьку відбулися чергові переговори щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі.
28 червня Кучма заявив, що ухвалення терористами рішення про складання зброї багато в чому залежить від позиції Росії, і терористи не налаштовані на мирний процес.
Пізно увечері 30 червня президент Петро Порошенко за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України ухвалив рішення зупинити дію режиму одностороннього припинення вогню на Донбасі, введеного 20 червня. Усі 10 днів терористи не припиняли атакувати і нападати на українських силовиків і прикордонників, за цей час загинуло більш як 20 учасників АТО.