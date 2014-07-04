Російські військові під'їхали до кордону й залишили там колону бойової техніки - ІС
21:30, 04 липня 2014Політика
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Група «Інформаційний Спротив» зафіксувала в безпосередній близькості від кордону з Україною, навпроти Луганської області, колону бойової техніки.
Російські військові привезли до кордону танки і Гради / facebook.com/butusov.yuriy
У складі колони - 3 танки, 3 РСЗВ «Град» і кілька бронемашин, повідомляє координатор групи Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.
"По прибуттю до кордону екіпажі бойових машин, що складаються з російських військових, залишили колону без охорони і поїхали на автотранспорті" - пише Тимчук.
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"Де ці танки і «Гради» опиняться завтра (а то вже і сьогодні) - зрозуміло кожному. Це - до давньої проблеми закриття кордону", - заявив Тимчук.
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