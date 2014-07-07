Віце-прем'єр з регіонального розвитку проведе брифінг з питань допомоги переселенцям

Сьогодні, 7 липня, відбудеться брифінг віце-прем’єр-міністра - міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального Володимира Гройсмана щодо вирішення питань осіб, які переміщуються з районів проведення АТО Міжвідомчим координаційним штабом.

Про це повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів України. Читайте такожНа Харківщині облаштували наметове містечко для евакуації мирних жителів із зони АТОБрифінг розпочнеться о 12:40 в Будинку уряду (вул. Грушевського,12/2). Акредитація ЗМІ проводиться до 11.30 0 7 липня за телефонами: 256-67-11. 256-60-51.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter