Віце-прем'єр з регіонального розвитку проведе брифінг з питань допомоги переселенцям
09:53, 07 липня 2014Політика
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Сьогодні, 7 липня, відбудеться брифінг віце-прем’єр-міністра - міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального Володимира Гройсмана щодо вирішення питань осіб, які переміщуються з районів проведення АТО Міжвідомчим координаційним штабом.
У Кабміні проведуть брифінг з питань переселенців / Фото: УНІАН
Про це повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів України.
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Акредитація ЗМІ проводиться до 11.30 0 7 липня за телефонами: 256-67-11. 256-60-51.
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