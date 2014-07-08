В АП кажуть, що вступати в НАТО ще рано

Про це в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV заявив заступник глави Адміністрації президента України Валерій Чалий, пише Gazeta.ua.

Зокрема, Чалий зазначив, що позаблоковість нашої держави - це "погана модель".

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"Ми побачили, що Будапештський меморандум не працює. У нас немає системи колективної безпеки, немає жодних нових механізмів, і ми у вакуумі", - підкреслив чиновник.

Разом з тим, за його словами, говорити про вступ до Північноатлантичного альянсу зарано.

"Ми сьогодні ще не можемо говорити про фактори, які розділять суспільство. Все-таки питання приєднання до НАТО ще роз'єднує", - вважає Чалий.

На його переконання, приєднуватися до цієї структури можна буде після згоди всієї України.

"Сьогоднішньої нашої взаємодії з цією найпотужнішою організацією, яка забезпечує безпеку в Європі, достатньо, щоб ми рухалися в тому напрямку, який вказаний у наших основоположних документах", - заявив представник АП.