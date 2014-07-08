Вітчизняні медіахолдинги закликають освоювати інформаційний простір Росії

Про це йдеться в повідомленні організації з посиланням на звернення, направлене на адресу «1+1 Media», Inter Media Group, Starlight Мedia, «МГ Україна», а також «5 канал», НТКУ, «24», «112 Україна», «Громадське телебачення» та «Еспресо ТБ».

«Телекомунікаційна палата України звернулася до провідних медіа-холдингів країни з ініціативою щодо розширення присутності вітчизняних медіа в інформаційному просторі Росії», - повідомляється на сайті асоціації.

Читайте такожНизку російських зірок потрібно зробити персонами нон грата на українському ТБ - кіноекспертЗгідно з повідомленням, Телекомпалата також заявила про готовність сприяти у вирішенні формальностей після реєстрації та просування українського телепродукту на території Росії.

«Відповідно до законодавства Російської Федерації для мовлення на її території іноземним компаніям необхідно одержати відповідну ліцензію. Телекомпалата готова надати практичну допомогу з підготовки пакета документів для реєстрації та сприяти в просуванні українського телепродукту в кабельних мережах Росії», - говориться в повідомленні.

У вирішенні цього питання організація також розраховує на дієву підтримку з боку органів влади.

Читайте такожДепутат: ми досі не усвідомили, наскільки важливим є контроль над інформаційним простором«Розширення легального українського контенту на території Росії може стати не тільки вдалим бізнес-проектом, а й реальним внеском телеіндустрії України в установлення миру і добросусідських відносин між народами України і Росії», - цитує прес-служба директора асоціації Костянтина Грицака.

Довідка УНІАН. Асоціація «Телекомунікаційна палата України» - добровільна недержавна неприбуткова організація, об'єднання юридичних осіб, створене з метою розвитку в Україні сфери телекомунікацій, програмних послуг, представництва і захисту спільних інтересів своїх членів. Палата об'єднує юридичних осіб, що діють на ринку платного телебачення - операторів телекомунікаційних мереж, провайдерів програмних послуг та їх об'єднання.