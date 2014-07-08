Україна закликає тиснути на РФ для відновлення прав кримських татар

Як передає кореспондент УНІАН, про це урядовий уповноважений з питань етнонаціональної політики Геннадій Друзенко сказав на брифінгу в Українському кризовому медіа-центрі.

«Ми закликаємо міжнародну спільноту, всіх, хто не на словах, а на ділі опікується дотриманням засадничих прав людини, консолідувати позицію, продовжити тиск на РФ, аби у якнайближчому майбутньому права кримськотатарського народу в цілому і його лідерів, зокрема, право на Батьківщину, як я його називаю, були відновлені й гарантовані»,- сказав він.

За словами Друзенка, «історія свідчить, що шлях до повного тоталітарного контролю, до насильства і демонстрації грубої сили замість діалогу і пошуку компромісів, – це шлях у нікуди, ці конструкції нестійкі і рано чи пізно вони розвалюються».

Друзенко скептично ставиться до розгляду цього питання у Європейському суді з прав людини.

«Як доволі скептично ставлюся до страсбурзького суду… На жаль, з усіх переваг страсбурзької юстиції у неї два серйозні недоліки. По-перше, надто довго. Певні апліканти не можуть дочекатися рішення. На жаль, це інституція, яка апріорі розрахована на сумлінних учнів. Вона може допомогти, направити, вказати на недосконалості правової системи, але у неї немає своєї виконавчої служби, немає поліцейських і вона завжди залежить від доброї волі конкретної країни»», - сказав Друзенко.

«Тому я думаю, що прямий тиск міжнародної громадськості і міжнародних організацій - аж до певного остракізму російській делегації в них може бути набагато ефективнішим, ніж цей м’який страсбурзький механізм, розрахований на сумлінних, добросовісних виконавців»,- додав він.

Друзенко зазначив, що заборона на в’їзд до історичної Батьківщини - Криму - лідерам кримськотатарського народу є безпосередньою дискримінацією за національної ознакою.

«Я б сказав, що це є дискримінація «у квадраті», оскільки ці люди представляють не тільки свою власну кримськотатарську ідентичність, а голос абсолютної більшості кримськотатарського народу», - сказав він.

Друзенко вважає, що заборона на в’їзд до Криму голові Меджлісу кримськотатарськогго народу Рефату Чубарову напряму стосується його діяльності як голови цього органу.

«Окрім порушення низки засадничих прав, добровільні зобов’язання дотримуватися яких взяла на себе РФ - країна-окупант, ми бачимо відверте фарисейство з боку цієї влади щодо власних документів, які її ніхто не змушував ухвалювати», - додав Друзенко.

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«Будь-яке блюзнірське фарисейство у сфері міжнародних відносин врешті-решт призводить до ізоляції країни, яка не хоче грати за правилами в таких важливих речах як права людини. Я впевнений, що консолідована, принципова і послідовна позиція міжнародної спільноти змусить Росію повернутися від по суті пропагандистського забезпечення своєї окупації до більш конструктивного діалогу», - додав Друзенко.

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Як повідомляв УНІАН, 3 травня лідера кримськотатарського народу Джемілєву не пустили до анексованого Росією Криму. Пізніше стало відомо, що РФ заборонила Джемілєву в’їзд на свою територію до 2019 року.

5 липня кримська самопроголошена «влада» не пустила на територію півострова голову Меджлісу кримськотатарського народу Чубарова, який повертався з виїзного засідання в Генічеську Херсонської області, оскільки Росія заборонила йому в'їзд на свою територію строком на 5 років.