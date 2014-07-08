Європа ніколи не повинна сприйняти анексію Криму, інакше будуть інші „Крими” - Більдт

Міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт переконаний, що Європа ніколи не повинна сприйняти анексію Криму, інакше таке може повторитися у майбутньому.

„Ми ніколи не повинні сприйняти анексію силою, в противному випадку ми будемо стояти перед обличчям інших Кримів”, - заявив він під час виступу в Атлантичній Раді (впливова аналітична організації в США) у вівторок.

Відповідний запис на своїй сторінці в Твіттері зробила Атлантична Рада.

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Як повідомляв УНІАН, після окупації Криму російськими військовими нелегітимна влада АРК 16 березня провела незаконний референдум і заявила, що майже 97%, тих, хто взяв у ньому участь, проголосували за приєднання Криму до Росії.

Через два дні президент РФ Володимир Путін і нелегітимні керівники кримської влади і Севастополя підписали договір між РФ і Республікою Крим про прийняття до Росії Криму й утворення в складі РФ нових суб'єктів. Ще через кілька днів Рада Федерації Росії одностайно схвалила анексію Криму.

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Практично всі країни світу не визнали територіального розділу України, засудивши дії Кремля.