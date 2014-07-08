У Донецьку бойовики пограбували відділення "Нової пошти"

«Увечері 7 липня невідомі, погрожуючи співробітникам зброєю, скоїли новий напад і пограбували термінал компанії «Нова пошта» в Донецьку. Серед вкрадених речей – кілька комплектів уніформи співробітників компанії з логотипами «Нова пошта». Тому існує ризик, що брендований одяг може бути використаний для злочинної мети і провокацій проти компанії», - говориться в повідомленні на офіційному сайті компанії.

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Згідно з повідомленням, зловмисники також вкрали офісну техніку, устаткування і меблі компанії.

«Вантажів на терміналі не було – у зв'язку з тимчасовим закриттям відділень в Донецьку через напружену ситуацію всі посилки з міркувань безпеки встигли перенаправити на термінал в Дніпропетровську», - зазначається на сайті.

Під час нападу співробітники не одержали тяжких пошкоджень і «зараз перебувають у безпеці».

Як повідомляв УНІАН, вчора, 7 липня, «Нова пошта» з метою забезпечення безпеки співробітників і клієнтів тимчасово зупинила роботу своїх відділень в Донецьку, Луганську, Сєвєродонецьку і Слов'янську. Раніше «Нова пошта» неодноразово припиняла роботу відділень в Донецькій і Луганській областях «у зв'язку з напруженою ситуацією в східному регіоні».

Довідка УНІАН. «Нова пошта» заснована в 2001 році як оператор з експрес-доставки, який надає послуги доставки документів, посилок і вантажів в будь-яку точку України.