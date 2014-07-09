Венеціанська комісія до 18 липня дасть оцінку президентському проекту змін до Конституції - Чалий

Венеціанська комісія до 18 липня обіцяла дати свої висновки щодо запропонованого Президентом України Петром Порошенко законопроекту про внесення змін до Конституції України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив заступник глави Адміністрації президента Валерій Чалий.

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”У нас була позиція, що має бути швидка оцінка Венеціанської комісії, і вчора ми отримали відгук, що вони нададуть такий висновок до 18 липня”, - наголосив він.

Крім того, за словами Чалого, вчора у Страсбурзі віце-прем`єр-міністр України Володимир Гройсман на зустрічі з генеральним секретарем Ради Європи Турбйорном Ягландом представив президентський проект змін до Конституції України.

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Як повідомляв УНІАН, 3 липня Верховна Рада включила до порядку денного запропонований президентом України Петром Порошенком проект Закону “Про внесення змін до Конституції України (щодо повноважень органів державної влади та місцевого самоврядування)” але не схвалила його попередньо і не направила до Конституційного Суду для отримання висновків.