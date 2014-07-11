Гелетей: Сіверськ і ПП Червонопартизанськ перейшли під контроль України

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Президента.

Як зазначається в повідомленні, також Президенту доповіли про те, що в результаті військової операції щойно було піднято Державний прапор над міськрадою Сіверська, Донецької області.

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Збройні сили продовжують звільнення території та населених пунктів України від бандитських угрупувань. Станом на сьогодні, контрольно-пропускні пункти «Довжанський» та «Червонопартизанськ» на україно-російському кордоні підконтрольні українським військовим, підкреслено в повідомленні.