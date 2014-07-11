Гелетей: Сіверськ і ПП Червонопартизанськ перейшли під контроль України
00:32, 11 липня 2014Політика
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Міністр оборони генерал-полковник Валерій Гелетей доповів Президенту України Петру Порошенку про те, що Збройні Сили України на українсько-російському кордоні взяли під контроль пропускний пункт «Червонопартизанськ».
Сіверськ і ПП Червонопартизанськ перейшли під контроль України / Фото Міноборони
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Президента.
Як зазначається в повідомленні, також Президенту доповіли про те, що в результаті військової операції щойно було піднято Державний прапор над міськрадою Сіверська, Донецької області.
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Збройні сили продовжують звільнення території та населених пунктів України від бандитських угрупувань. Станом на сьогодні, контрольно-пропускні пункти «Довжанський» та «Червонопартизанськ» на україно-російському кордоні підконтрольні українським військовим, підкреслено в повідомленні.
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