Через події в Україні Латвія розширила список нев'їзних громадян РФ

Про це повідомив міністр внутрішніх справ країни Рихардс Козловскіс. Він уточнив, що до списку увійшли ще 16 осіб, серед яких громадяни Росії, передає FOCUS.LV.

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"У цьому році через події в Україні в чорний список в Латвії вже були внесені 18 осіб, частина з яких, на думку спецслужб, була пов'язана з ризиками тероризму. Цей перелік нині доповнено ще 16 особами. Думаю, що в майбутньому він буде ще розширений", - сказав міністр.

Він зазначив, що з 16 осіб, більша частина є громадянами Росії, проте є і громадяни Євросоюзу, чия поведінка "не сприяє миру і злагоді в Латвії".