Через події в Україні Латвія розширила список нев'їзних громадян РФ
12:24, 11 липня 2014Політика
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У зв'язку з подіями в Україні Латвія розширила список громадян, яким заборонений в'їзд на територію країни.
Глава МВС Латвії розширив список нев'їзних громадян / фото FOCUS.LV
Про це повідомив міністр внутрішніх справ країни Рихардс Козловскіс. Він уточнив, що до списку увійшли ще 16 осіб, серед яких громадяни Росії, передає FOCUS.LV.
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"У цьому році через події в Україні в чорний список в Латвії вже були внесені 18 осіб, частина з яких, на думку спецслужб, була пов'язана з ризиками тероризму. Цей перелік нині доповнено ще 16 особами. Думаю, що в майбутньому він буде ще розширений", - сказав міністр.
Він зазначив, що з 16 осіб, більша частина є громадянами Росії, проте є і громадяни Євросоюзу, чия поведінка "не сприяє миру і злагоді в Латвії".
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