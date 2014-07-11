Російський вертоліт і безпілотник знову порушили повітряний простір України - ДПСУ

13:14, 11 липня 2014
Політика
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Російські військовий гелікоптер та безпілотний літак знову порушили повітряний простір України.

Російський вертоліт Ка-52 порушив повітряний кордон України / Міноборони Росії

Про це повідомляється на сайті Державної прикордонної служби України.

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Раніше повідомлялося про вторгнення в українське небо одразу шести російських гелікоптерів.

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