Російський вертоліт і безпілотник знову порушили повітряний простір України - ДПСУ
13:14, 11 липня 2014Політика
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Російські військовий гелікоптер та безпілотний літак знову порушили повітряний простір України.
Російський вертоліт КА-52 порушив повітряний кордон України / Міноборони Росії
Про це повідомляється на сайті Державної прикордонної служби України.
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Раніше повідомлялося про вторгнення в українське небо одразу шести російських гелікоптерів.
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