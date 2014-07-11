Російський вертоліт і безпілотник знову порушили повітряний простір України - ДПСУ

Про це повідомляється на сайті Державної прикордонної служби України.

Читайте такожРосійські літаки, які літають над Україною, шпигують - радник Авакова«На ділянці відділу прикордонної служби «Красна Талівка» (Луганська область) прикордонний наряд знову виявив порушення кордону вертольотом РФ КА-52 та безпілотним літальним апаратом», - зазначено в повідомленні.

Раніше повідомлялося про вторгнення в українське небо одразу шести російських гелікоптерів.