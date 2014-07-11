Через трагедію під Зеленопіллям у Львові скасовують низку заходів фестивалю „Ніч у Львові”

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.

Як зазначається у повідомленні, флеш-моб «за Мир», який планували провести до відкриття фестивалю «Ніч у Львові», перенесено на 13 липня.

Окрім цього, виступ гурту «Патриція» в Італійському дворику та «Перекоти поле» на Лисій горі Львова скасовані, у зв’язку з трагічними подіями на сході України.

„У зв’язку з трагічними подіями, які стались сьогодні на сході України, скасовано концертні заходи. Собори усіх релігійних конфесій Львова, музеї та інші заклади працюватимуть, як зазначалось у програмі фестивалю «Ніч у Львові», - зазначила начальник відділу промоції міста Львівської міської ради Марта Іванишин.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА, дні похорон загиблих військовослужбовців з Яворівщини будуть оголошені на Львівщині Днями жалоби.

У коментарі УНІАН керівник Західного регіонального медіа-центру Міністерства оборони України Олександр Поронюк зазначив, що наразі точна кількість загиблих військовослужбовців під Зеленопіллям встановлюється.

Він також зазначив, що станом на 9 липня під час бойових дій на сході України загинуло 17 військовослужбовців з Львівщини.

Як повідомляв УНІАН, за повідомленням інформаційного центру РНБО, протягом доби 11 липня на території проведення антитерористичної операції загинуло 23 військовослужбовця, з яких 19 бійці ЗСУ і 4 прикордонника. Віськові загинули під час обстрілу позицій сил АТО з установок ракетно-залпового вогню «Град», який вівся з боку державного кордону з РФ.

Довідка УНІАН. 11 по 13 липня у Львові планувався фестиваль ”Ніч у Львові 2014”, родзинкою якого є нічні екскурсії по місту. У програмі фестивалю планувалося близько 100 нічних екскурсій, театралізованих дійств, мистецьких перформансів, в музеях, театрах, галереях для гостей та мешканців міста. Під час акції найбільш популярними серед відвідувачів нічні дійства в Італійському дворику - театралізоване вогняне дійство історії кохання Пелагії та Мікеліні, у музеї «Арсенал» - реконструкція середньовічних боїв та майстер-клас з середньовічних танців, у Палаці Бандінеллі – поетична інсталяція творів Б. Антонича, а також театралізована нічна екскурсія підземеллями Львова та нічна екскурсія Личаківським кладовищем.