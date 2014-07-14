До Савченко четвертий день не пускають консула України

Про це в ефірі "Подробностей" повідомив заступник голови Адміністрації президента Валерій Чалий.

"Україна докладає всіх зусиль для звільнення своїх громадян - полоненої льотчиці Надії Савченко і кінорежисера Олега Сенцова. Уже призначений адвокат, Марк Фейгін, який виграв справу "Pussy Riot", але консула поки що не допускають, ми сподіваємося що російська сторона це зробить", - заявив Чалий.

При цьому заступник глави АП назвав безпрецедентним той факт, що українці опинилися в російській в'язниці.

"Те, що це викрадені по суті люди, українці, переміщені у в'язницю в Росії - безпрецедентний випадок", - сказав він.

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Водночас Чалий висловив сподівання, що вже найближчим часом і українські дипломати, і адвокат отримають можливість поспілкуватися з українською льотчицею, а ситуація з полоненими буде вирішена найближчим часом.

"Дана оцінка - і яка сьогодні надається, і резонансна підтримка в світі - думаю, допоможе вирішити це питання", - зазначив заступник голови АП.

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Разом з тим він зазначив, що АП спільно з МЗС України підготувала повідомлення з неспростовними доказами порушення Росією державних кордонів України.

"Ми зберемо послів і проінформуємо їх про те, що на нашу територію заходить важка техніка", - заявив він.