Терорист Бабай втік з України

Як повідомляє iPress, за словами Стрєлкова, козаки покинули ряди сепаратистського ополчення після того, як залишили Краматорськ 5 липня.

"Спочатку вони відмовилися виконати наказ і відправитися на Донецьк, а потім раптом всі разом зірвалися і "знайшлися" вже на самому кордоні. Честь далі відстоювати Новоросію вони надали місцевим ополченцям і тим своїм товаришам-добровольцям, які керуються настільки ненависним сучасному "козацтву" поняттям як "військова дисципліна", - заявив Стрєлков.

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Слід зазначити, за інформацією ЗМІ, у Слов'янську російського бороданя-найманця Можаєва найняв власник фабрики мила і самопроголошений "народний мер" В'ячеслав Пономарьов. Завдяки Можаєву і ще кільком бойовикам з Білорусі, Казахстану, Росії та інших колишніх країн СРСР, він влаштував заворушення в своєму місті.

За повідомленням журналіста Time Саймона Шустера, Можаєв поїхав воювати в Україну, тому що в Росії його розшукує поліція за "спробу вбивства ножем".