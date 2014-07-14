У Краматорськ привезли питну воду, в одному з районів міста відновлено водопостачання

Організація і доставка води, а також продуктів харчування відбуваються під патронатом Адміністрації Президента України, повідомляє тимчасовий сайт Донецької ОДА.

Воду отримають жителі Краматорська та працівники зведеного загону міліції, що патрулює місто.

Крім того, за ініціативою Українського кризового медіа-центру краматорчани отримають десять тисяч примірників газети "Донецкие Новости".

"Тираж розійдеться в лічені дні. Адже у городян вже більше двох місяців не було жодного друкованого видання Краматорська", - повідомляють у міській раді.

Читайте такожУ Краматорську розібрали барикади і практично відновили життєдіяльність містаТакож, самими громадянами ініційований збір грошей на купівлю продуктів для зведеного загону міліції, в який увійшли представники правоохоронних органів з різних областей. Вони зараз забезпечують порядок на вулицях Краматорська.

Крім того, прес-служба ДонОДА повідомляє про відновлення водопостачання в будинках мікрорайону Лазурного.