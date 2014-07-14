Для доставки екіпажу збитого Ан-26 організована бронегрупа та прикриття з повітря - РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про на брифінгу в Києві повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.

За його словами, в літаку, крім 7 членів екіпажу, пасажирів не було, була лише одна особа, що супроводжувала вантаж.

“Наскільки я розумію, є питання з доставкою екіпажу. Для цього організована бронегрупа для їхньої доставки і прикриття з повітря. У нас немає інформації про їхнє захоплення в полон. Вони дзвонили, вони живі”, - сказав речник інформцентру РНБО.

Читайте такожОпубліковано відео падіння збитого терористами українського літакаНагадаємо, раніше повідомлялося, що збитий сьогодні у Луганській області військово-транспортний літак Ан-26 не міг бути уражений із переносного зенітно-ракетного комплексу, які є на озброєнні терористів.

Виходячи з даних, переданих українськими льотчиками,розглядаються дві версії: постріл було здійснено із сучасного наземного ракетно-гарматного комплекса “Панцир” або самонавідною ракетою Х-24 класу «повітря-повітря» з російського літака, який міг бути піднятий у повітря з аеродрому Мілерове у Ростовській області.