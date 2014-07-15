ГПУ розслідує понад 1,3 тисяч кримінальних справ за фактами вчинення терактів

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник генерального прокурора Анатолій Матіос сьогодні на брифінгу в Києві.

«Дотримання законності у воєнній сфері та, насамперед, нейтралізація терористичної загрози і забезпечення національної безпеки у Донецькій та Луганській областях для Генеральної прокуратури України сьогодні є одним з першочергових завдань», - наголосив він.Читайте такожГПУ проводить розслідування за фактами незаконного продажу американських сухпайків

Матіос повідомив, що «на сьогодні Генпрокуратура та підпорядковані прокурори забезпечили досудове розслідування та процесуальне керівництво у понад 1300 кримінальних провадженнях за фактами вчинення терактів та інших тяжких і особливо тяжких злочинів, насамперед посягань на цілісність і недоторканість України, масових заворушень, захоплення і блокування державних установ, диверсій, незаконного позбавлення волі».

Заступник генпрокурора додав, що «наразі викрито майже 450 осіб, винних у скоєнні вказаних злочинів, яким оголошено про підозру. Також стосовно 139 осіб судами обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, у тому числі відносно шести громадян РФ. Окрім того, ще щодо інших 135 осіб обрано інші запобіжні заходи».Читайте такожЗа фінансування сепаратизму відтепер даватимуть від 2 до 10 років тюрми

Матіос зазначив, що «за результатами досудового слідства до суду направлено 33 кримінальних провадження стосовно 104 осіб. Крім того, органами прокуратури оскаржено до суду 21 антиконституційне рішення органів місцевого самоврядування Донецької та Луганської областей, які скасовано».

Він також повідомив, що у цьому півріччі суди задовольнили майже 1500 позовів прокурорів з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері, пред’явлених в інтересах громадян і держави, на суму 188 млн грн.