Україна дала Росії часу до кінця місяця, аби оцінити ризики від імплементації Угоди з ЄС

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив т.в.о. директора Департаменту інформаційної політики МЗС України Василь Зварич на брифінгу щодо актуальних питань зовнішньої політики.

"Ми очікуємо, що до 30 липня російська сторона надасть свої оцінки з приводу реальних ризиків, які існують від імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС", - сказав він.

Читайте такожУкраїна-РФ-ЄС запускають консультаційний механізм для вирішення можливих ризиків при імплементації АсоціаціїЗа словами Зварича, до 1 вересня ці аргументи і оцінки будуть відпрацьовані на експертному рівні і 12 вересня планується наступний раунд тристоронніх консультацій між Україною, ЄС і РФ.

Як повідомлялося, Угода про асоціацію України з Євросоюзом, найважливішу частину якої складає договір про створення між ними зони вільної торгівлі, була остаточно підписана 27 червня в Брюсселі.

Росія наполягає на тому, що до набуття чинності Угоди про асоціацію України з ЄС мають бути врегульовані всі проблемні питання, які виникають у зв'язку з цим в економічному співробітництві Москви та Києва.

Зокрема, як заявив голова Мінекономрозвитку Росії Олексій Улюкаєв, "ми наполягаємо на тому, що до тих пір, поки ці ризикові зони не будуть прояснені, Угода про асоціацію України з ЄС не повинна набути чинності». «Мені здається, що такий підхід знайшов розуміння в української сторони", - сказав Улюкаєв 11 липня після переговорів із міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним.