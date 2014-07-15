Глави МЗС Латвії та Ісландії 16-17 липня перебуватимуть з робочим візитом в Україні
16-17 липня міністри закордонних справ Латвії та Ісландії перебуватимуть з робочим візитом в Україні.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив т.в.о. директора Департаменту інформаційної політики МЗС України Василь Зварич на брифінгу щодо актуальних питань зовнішньої політики.
"16-17 липня міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевічс та Ісландії Гуннар Браге Свейнссон здійснять спільний робочий візит до України", - сказав він.Читайте такожЛатвія ратифікувала Угоду про асоціацію України з Євросоюзом
За словами Зварича, програмою візиту передбачені зустрічі з президентом Петром Порошенком та міністром закордонних справ Павлом Клімкіним.
Також 17 липня в Україні перебуватиме з робочим візитом міністр закордонних справ Японії.
Як повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ Латвії сьогодні, 15 липня, написав у Twitter, що відвідає Україну для обговорення співробітництва під час президентства Латвії в Європейському Союзі.Читайте такожЧерез події в Україні Латвія розширила список нев'їзних громадян РФ
„На шляху до Києва та Дніпропетровська, щоб обговорити співробітництво України та ЄС під час президентства Латвії у наступному році та ситуацію на місці”, - написав Рінкевічс.
Як відомо, після Італії головувати в ЄС з 1 січня 2015 року буде Латвія.