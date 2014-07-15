Глави МЗС Латвії та Ісландії 16-17 липня перебуватимуть з робочим візитом в Україні

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив т.в.о. директора Департаменту інформаційної політики МЗС України Василь Зварич на брифінгу щодо актуальних питань зовнішньої політики.

"16-17 липня міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевічс та Ісландії Гуннар Браге Свейнссон здійснять спільний робочий візит до України", - сказав він.Читайте такожЛатвія ратифікувала Угоду про асоціацію України з Євросоюзом

За словами Зварича, програмою візиту передбачені зустрічі з президентом Петром Порошенком та міністром закордонних справ Павлом Клімкіним.

Також 17 липня в Україні перебуватиме з робочим візитом міністр закордонних справ Японії.

Як повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ Латвії сьогодні, 15 липня, написав у Twitter, що відвідає Україну для обговорення співробітництва під час президентства Латвії в Європейському Союзі.Читайте такожЧерез події в Україні Латвія розширила список нев'їзних громадян РФ

„На шляху до Києва та Дніпропетровська, щоб обговорити співробітництво України та ЄС під час президентства Латвії у наступному році та ситуацію на місці”, - написав Рінкевічс.

Як відомо, після Італії головувати в ЄС з 1 січня 2015 року буде Латвія.