Вчора луганські бойовики, обстрілюючи аеропорт, влучили в будинок одного з своїх "міністрів" - активіст

Про це кореспонденту УНІАН заявив голова громадської організації - Громадянська ініціатива «Права справа» Дмитро Снєгирьов. Він запевнив, що цю інформацію йому передають безпосередньо з місць події члени його громадської організації та місцеві жителі, які є очевидцями того, що відбувається.

Читайте такожЗа добу бойовики скоїли 16 обстрілу позицій силовиків, АТО триваєЗа словами Снєгирьова, «вчора, 14 липня, під час обстрілу бойовиками Луганського аеропорту, який обороняють львівські десантники, один снаряд терористів влучив у приватну житлову будівлю, яка належить одному з «міністрів» «ЛНР».