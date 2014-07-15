Яценюк та Сікорський обговорили виклики, які постають у зв’язку з російською агресією

Глава Уряду обговорив з польським посадовцем поточну ситуацію у Донецькій та Луганській області, детально зупинившись на безпекових та економічних викликах, що постають у зв’язку з російською агресією, повідомляє Урядовий портал.

Яценюк висловив високу оцінку принциповій позиції Республіки Польща щодо ситуації на Сході, а також намірам польського Уряду розширити обсяги технічної та експертної допомоги Україні.

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