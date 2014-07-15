Яценюк та Сікорський обговорили виклики, які постають у зв’язку з російською агресією
23:44, 15 липня 2014Політика
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У вівторок, 15 липня, Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк провів зустріч із Міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським, який відвідує Україну напередодні засідання Ради Європейського Союзу.
Яценюк та Сікорський обговорили безпекові та економічні виклики, що постають у зв’язку з російською агресією
Глава Уряду обговорив з польським посадовцем поточну ситуацію у Донецькій та Луганській області, детально зупинившись на безпекових та економічних викликах, що постають у зв’язку з російською агресією, повідомляє Урядовий портал.
Яценюк висловив високу оцінку принциповій позиції Республіки Польща щодо ситуації на Сході, а також намірам польського Уряду розширити обсяги технічної та експертної допомоги Україні.
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Прем`єр-міністр відзначив важливість спільної скоординованої відповіді Європейського Союзу на ескалацію насильства з боку підтримуваних Росією бойовиків.
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