Москва "розчарована" рішенням ЄС щодо санкцій

Про це йдеться в коментарі Департаменту інформації і друку МЗС Росії у зв'язку з рішеннями Європейської ради щодо ситуації в Україні.

Як сказано в коментарі, «в Москві звернули увагу на прийняті за підсумками засідання Європейської сади 16 липня чергові «висновки», щодо ситуації в Україні. Розчаровані тим, що Євросоюз, всупереч власним інтересам, піддався на шантаж американської адміністрації і пішов шляхом санкційних заходів щодо Росії».

На думку російського МЗС, «при цьому Брюсселем, за прикладом Вашингтона, фактично використовується «логіка задзеркалля», коли у всіх гріхах звинувачуються ті, хто робить реальні зусилля з деескалації ситуації в Україні, а кричущі факти, включаючи безперервний потік біженців з України до Росії, обстріл російської території та інші антиросійські провокації відверто замовчуються».

МЗС РФ зазначає, що «Росія упродовж всього періоду з моменту початку конфлікту в Україні максимально сприяла припиненню вогню і запуску внутрішньоукраїнського діалогу, суворо дотримувалася женевських домовленостей від 17 квітня ц.р., включаючи головну з них – про припинення кровопролиття і початок мирного процесу в Україні. Всі наші зусилля наштовхувалися на відвертий саботаж з боку Києва і його американських покровителів».

І тепер, йдеться в коментарі, «замість того, щоб використовувати наявні можливості для початку діалогу Києва з представниками південного сходу країни, Євросоюз пішов на поводу у прихильників силового вирішення внутрішньоукраїнського конфлікту і провокації на його фоні конфронтації з Росією». Тим самим, вважає МЗС Росії, «ЄС бере на себе відповідальність за продовження військової операції Києва, в результаті якої щодня гинуть люди».

Як повідомляв УНІАН, РФ в березні 2014 року, порушуючи всі міжнародні договори, анексувала український Крим і продовжує дестабілізовувати ситуацію на сході України, направляючи туди озброєних терористів. Влада РФ надає військову, матеріально-технічну, економічну і фінансову підтримку терористичним організаціям «Донецька народна республіка» і «Луганська народна республіка».

Читайте такожПрезидент Литви: санкції до Росії повинні бути застосовані, інакше «Путін піде далі»Після анексії Криму ЄС, США, Канада, Японія та інші країни запровадили персональні санкції стосовно осіб у Росії, причетних до цих незаконних дій. Проте РФ не припиняє дестабілізовувати ситуацію в Україні. Як повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко 16 липня, Збройні сили РФ стягують техніку до кордону з Україною і облаштовують вогневі позиції. 17 липня в ЗМІ з'явилося відео обстрілу української території «Градами» з Ростовської області РФ.

Читайте такожРосійські фондові індекси та рубль падають на тлі санкцій16 липня Європейська рада оголосила про розширення другої фази санкцій проти Росії. Також Європейська Рада доручила Єврокомісії до кінця липня підготувати розширення "чорного списку" для Росії і України.

Крім того, 16 липня президент США Барак Обама затвердив нові санкції щодо Росії через ситуацію в Україні. В оприлюдненому Міністерством фінансів США списку, проти яких запроваджено санкції: корпорація "Алмаз-Антей", концерн "Калашников", "Іжмаш", "Базальт", "Уралвагонзавод", концерн "Радіоелектронні технології" (КРЕТ) і "Сузір'я", Конструкторське бюро приладобудування і НВО машинобудування, "Новатек", "Роснефть", ВЕБ і "Газпромбанк". "Газпромбанку" і ВЕБ санкції забороняють одержувати американські кредити більш як на 90 днів.

Читайте такожСанкції заганяють російсько-американські відносини в глухий кут - ПутінТакож США запровадили санкції проти віце-спікера нижньої палати російського парламенту Сергія Нєвєрова, помічника президента Росії Ігоря Щеглова і федерального міністра у справах Криму Олега Савельєва.