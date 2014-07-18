Малайзійський Boeing-777 збили у 17 річницю його першого польоту

Вперше він піднявся в повітря 17 липня 1997 року і відтоді налітав 75,3 тисячі годин. Про це повідомляє ТСН.

Літак належав авіакомпанії Malaysia Airlines і виконував рейси з міжнародного аеропорту Куала-Лумпура в Туреччину, Німеччину, Китай. 16 липня 2014 року він виконав свій передостанній рейс в Амстердам.

За весь час експлуатації з літаками Boeing 777 сталося 11 авіакатастроф. Однак збитий літак був справний і своєчасно проходив необхідні технічні огляди. Це підтвердили в авіакомпанії Malaysia Airlines. Остання перевірка була 11 липня.

Читайте такожЗа фактом падіння Boeing-777 порушено кримінальну справу за статтею “теракт”"Літак випускався в липні 1997 року, і на службі був 17 років. Всі системи зв'язку на літаку функціонували нормально", - говориться в повідомленні компанії.

Читайте такожВинних у катастрофі Boeing-777 повинен судити Міжнародний трибунал у Гаазі - Яценюк Його наступна перевірка повинна була відбутися 27 серпня.

Як повідомляв УНІАН, 17 липня о 16.20 в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили малайзійський лайнер Boeing-777, який виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак було збито із зенітний-ракетного комплексу «Бук». За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, на борту літака перебували 298 осіб, зокрема, 15 членів екіпажу.