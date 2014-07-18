За фактом падіння Boeing-777 порушено кримінальну справу за статтею “теракт”

Про це УНІАН повідомило джерело в МВС України.

Кримінальне провадження відкрите за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу (терористичний акт).

Справу внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань слідчим відділом Шахтарського районного управління Міністерства внутрішніх справ Донецької області, зазначив співрозмовник агентства.

Читайте такожВинних у катастрофі Boeing-777 повинен судити Міжнародний трибунал у Гаазі - Яценюк Як повідомляв УНІАН, 17 липня о 16.20 в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили малайзійський лайнер Boeing-777, який виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак було збито із зенітний-ракетного комплексу «Бук». За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, на борту літака перебували 298 осіб, зокрема, 15 членів екіпажу.

Читайте такожУ Лондоні та Вашингтоні українці мітингують біля посольства РФ через трагедію з Boeing-777СБУ опублікувала записи розмов терористів, з яких випливає, що саме вони збили літак. У СБУ відзначили, що о 16.40 терорист на прізвисько «Біс» доповів полковнику Головного розвідувального управління ГШ ЗС РФ Василю Гераніну про те, що козаки збили літак. Спочатку «Біс» говорить, що це український літак, але потім передзвонює і докладає, що це цивільний літак з багатьма жертвами.