У Харківській області можуть перебувати диверсійні групи з ПЗРК - обладміністрація

Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник голови - керівник апарату Харківської ОДА, керівник Антикризового центру з підтримки сімей загиблих та забезпечення роботи

Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник голови — керівник апарату Харківської ОДА, керівник Антикризового центру з підтримки сімей загиблих та забезпечення роботи Урядової комісії із розслідування причин авіакатастрофи літака “Боїнг-777” Василь Хома заявив журналістам.

“Є інформація про те, що на території Харківської області можуть знаходитися диверсійні групи з переносними зенітно-ракетними комплексами. Триває відповідна робота”, - сказав він, зазначивши, що на даний час в області вже виявлено схованки зі зброєю.Читайте такожУ Харкові невідомі розстріляли інкасаторів, троє загиблих

Він додав, що через цю інформацію в Харківському аеропорту діє певне обмеження на польоти.

“У Харкові обмежений рух польотів. Відповідно, якщо є якісь польоти, то вони в екстреному порядку”, - зазначив Хома.

Він також додав, що диверсійні групи можуть потрапляти на територію Харківської області через адміністративний кордон з Луганщиною та Донеччиною, “який є недостатньо прикритим”.