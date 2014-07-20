Спостерігачі ОБСЄ заявляють, що бойовики збираються кудись вивозити тіла загиблих у катастрофі Боїнга

Як передає кореспондент УНІАН, про це речник Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Майкл Боцюрків заявив на брифінгу в Українському кризовому медіа-центрі у Києві під час прямого включення по телефону з місця катастрофи. Перекладач зазначив, що Боцюрківа погано чути, тому важко перекладати його промову.

Боцюрків повідомив, що сьогодні спостерігачі поїхали на залізничну станцію, де бачили, як у вагони завантажували мішки з тілами жертв авіакатастрофи, котрі привезли автомобілями «добре озброєні представники «ДНР».Читайте такожСБУ оприлюднила докази приховування бойовиками і російською стороною "чорних скриньок"

На питання, хто прислав ці автомобілі, речник місії відповів: «Здається, представники «ДНР» замовили їх». Боцюрків зазначив, що «нам сказали, що поїзд, який приїхав, старий, із радянських часів ще».

Також Боцюрків також не зміг назвати точної кількості тіл, що завантажували у потяг.

Крім того, він не зміг відповісти, куди ці тіла мають відвезти.

За його словами, спостерігачів місії ОБСЄ тримають «у безпечному квадраті», а «журналістів та інших тримають на відстані».

«Тут не можна підходити, щось відкрити і дивитися, тому важко відповісти, що з тілами», - додав Боцюрків.

Він припустив, що тіла заберуть українські експерти, але точної впевненості в цьому в нього немає. За словами речника місії ОБСЄ, було б доцільно, аби з тілами працювали міжнародні експерти.Читайте такожУ РНБО не знають про місцезнаходження більшості тіл, знайдених в зоні катастрофи «Боїнга»

Як повідомляв УНІАН, 17 липня в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак «Boeing-777» Malaysia Airlines, який виконував рейс Амстердам, - Куала-Лумпур. Літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу «Бук».

На борту літака перебували 298 осіб, зокрема 15 членів екіпажу.

За даними авіакомпанії Malaysia Airlines, на борту збитого «Боїнга» перебували 192 громадянина Нідерландів, 44 громадянина Малайзії, включаючи 15 членів екіпажу й двох немовлят.

Також у літаку перебували 27 громадян Австралії й 12 індонезійців, у числі яких було немовля; 10 громадян Великої Британії, включаючи одного громадянина з подвійним громадянством (Велика Британія й Південна Африка).

Серед пасажирів перебували також 4 німців, 4 бельгійців, 3 філіппінців, 1 канадець і 1 новозеландець.

Роботі рятувальників, які працюють на місці катастрофи, перешкоджають озброєні терористи. Вже знайдено 196 тіл загиблих.

Сьогодні, 20 липня, речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко заявив, що РНБО невідоме місцеперебування більшості тіл, знайдених на місці катастрофи малайзійського «Боїнга».Читайте такожКатастрофа Boeing-777 є «наслідком путінської дестабілізації України» - Гельсінська комісія

«Вони (терористи) завезли 38 тіл до обласної лікарні (у Донецьку) у приміщення судмедекспертизи. Щодо інших тіл – у нас немає інформації, куди вони точно вивезені», - сказав речник.

Він припустив, що бойовики вивозять тіла для виявлення уламків ракети, якою збили літак, аби приховати цей злочин.