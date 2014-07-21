Повідомлення про замінування суду в Одесі виявилось неправдивим

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС в Одеській області, після евакуації людей і проведення ретельного обстеження приміщення і прилеглої території вибухових пристроїв і вибухонебезпечних речовин виявлено не було. Суд зараз працює у звичайному режимі.

«Під час перевірки вказаної інформації правоохоронці ужили усіх першочергових заходів, необхідних для забезпечення безпеки людей», - заявили у відділі.

Розпочато кримінального провадження за ч. 1 ст. 259 ККУ (свідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеки громадян, знищення або пошкодження об'єктів власності), згідно з якою передбачено покарання у вигляді позбавлення свободи на термін від двох до шести років.

Правоохоронці вживають заходів, спрямованих на встановлення особи телефонного хулігана для притягнення його до відповідальності, згідно з чинним законодавством України.

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