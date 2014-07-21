Нова система "Рада-4" коштуватиме 92 мільйони - Турчинов

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив голова Верховної Ради України Олександр Турчинов.

Спікер зазначив, що попри складну економічну ситуацію і ймовірний секвестр бюджету, він говоритиме з урядом з приводу того, щоб все ж таки виділити кошти для встановлення системи "Рада-4" вже до початку зимової сесії парламенту.

Читайте також: У ПР вимагають судити Яценюка за виділення грошей на систему «Рада-3»

“Була розрахована позиція 92 млн. Ці кошти були передбачені Академії наук. Про інфляційний коефіцієнт ми домовимося. Проблема в іншому: уряд вносить секвестр бюджету, він тільки зареєстрований у парламенті. І в цьому документі передбачаються дуже серйозні обмеження фінансування. І я буду говорити з прем'єр-міністром, щоб обмежити якісь інші статті. Але на тих питаннях, що стосуються розвитку України, не економити”, - зазначив Турчинов.