У ПР вимагають судити Яценюка за виділення грошей на систему «Рада-3»

Про це заявив народний депутат від фракції "Партія регіонів" Владислав Лук'янов в ефірі телеканалу ТВі. Він сказав, що особисто звертається до Генеральної прокуратури.

Лук’янов заявив, що кошти на цю систему виділили з бюджету ВР за одноосібним рішенням Арсенія Яценюка, який тоді був її головою.

"Коли ми кажемо про "Раду-3", то тут є питання зловживання бюджетними коштами. Ця система профінансована з порушенням законодавства та порядку використання бюджетних грошей. За таке чиновники низького рангу несуть кримінальну відповідальність", – заявив регіонал.

"Уже є не одна кримінальна справа за нецільове використання бюджетних коштів. Причетним до системи "Рада-3" є перша особа блоку "Батьківщина" Арсеній Яценюк, тому що не було узгодження з бюджетним комітетом, не було закладено фінансування цієї системи в кошторис ВР. Тобто бюджетні гроші, які не були використані на інші видатки, треба було повернути в державний бюджет", - висловив звинувачення на адресу опозиціонера Лук’янов.

Як повідомляв УНІАН, ініціатором введення сенсорної кнопки був Арсеній Яценюк під час свого головування у ВР у 2007-2008 роках.

25 вересня 2009 року екс-голова Верховної Ради А.Яценюк звернувся до спікера парламенту Володимира Литвина з проханням підписати розпорядження про введення в експлуатацію програмно-технічного комплексу-системи «Рада-3».

А.Яценюк тоді зазначав, що Апарат Верховної Ради ще наприкінці 2008 року модернізував та провів сертифікацію програмно-технічного комплексу-системи «Рада-3», яка передбачає голосування за допомогою сенсорної кнопки. «Разом із тим ця система й досі не введена в експлуатацію. Відповідно до Регламенту Верховної Ради України, для забезпечення функціонування оновленої системи голосування необхідно лише підписати розпорядження голови Верховної Ради України», - підкреслював він.

Сьогодні, 4 лютого 2013 р., парламентська опозиція закликала голову Верховної Ради України Володимира Рибака ввести в дію систему для голосування “Рада-3”.

Як підкреслив А.Яценюк, він підготував “не тільки всі матеріали, які стосуються даної системи, але й навіть останнє інтерв’ю розробника системи “Рада-3”, яке він дав 15.01.2013 року, де він чітко вказує, а він - це Інститут проблем математики машин і систем Національної академії наук, що сенсорна кнопка працює, що інститут щомісячно перевіряє систему “Рада-3”, в тому числі й сенсорну кнопку, і питання виконання Конституції, пане головуючий, лежить виключно у Вашій компетенції”.

Він наголосив, що якщо система “Рада-3” не працює, то, “значить, хтось її демонтував і має за це відповідати”.