Терористи обстріляли територію РФ з українських сіл Дякове та Дмитрівка - РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Терористи продовжують провокації на кордоні України. Сьогодні о 16:35 вони здійснили артилерійський обстріл території РФ з українських населених пунктів Дмитрівка та Дякове з метою викликати вогонь по силам АТО російською артилерією», - заявив він.

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«У зв’язку з цим Державна прикордонна служба України в режимі реального часу розпочала інформування російської сторони про дані випадки з викладом реальної ситуації», - додав Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, за даними РНБО України, 17 липня підтримувані Росією терористи обстріляли російський населений пункт Куйбишеве, у відповідь РФ відкрила вогонь по силах АТО.

18 липня глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що у разі продовження обстрілу території Росії з боку України РФ може придушити вогневі точки

Він також зазначив, що Москва поки що розглядає ситуацію з обстрілом своєї території з боку України як результат непрофесіоналізму або просто випадковість.

«Ми вже попередили, якщо це продовжуватиметься, то ми вживемо необхідних заходів. Як мінімум, якщо буде зрозуміло, що це навмисно зроблено, я переконаний, що нам потрібно таку точку придушити разовим шляхом», - сказав він.