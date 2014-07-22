Постпред в ООН закликав весь світ визнати ДНР і ЛНР терористичними організаціями

Про це він заявив у понеділок під час засідання Ради Безпеки ООН, повідомляє власний кореспондент УНІАН.

«Так звані луганська та донецька народні республіки повинні бути визнані терористичними організаціями не тільки в Україні, але й по всьому світу. Співробітництво з ними повинно розцінюватися як підтримка тероризму», - заявив він.

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Крім того, Сергіїв заявив, що Україна засуджує мародерство на місці трагедії. «Це говорить про нелюдяний характер людей, які називають себе народною республікою. Дії збройних угрупувань перешкоджають доступу до місця падіння та проведенню незалежного розслідування. Це говорить про те, що вони намагаються сховати докази від міжнародної спільноти», - підкреслив український дипломат.