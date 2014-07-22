Потяг із тілами жертв катастрофи "Боїнга" прибуде до Харкова близько 12.00

Про це кореспондентові УНІАН повідомило поінформоване джерело у правоохоронних органах.

“Він мав прибути об 11.00, але там є запізнення хвилин на 40, тому, десь, з 11.30 до 12.00 потяг має бути”, - сказав співрозмовник агентства.

Він відмовився називати місце, куди приїде потяг. Джерело зазначило, що тіла людей не планується перевантажувати до літака для відправлення в Нідерланди одразу після прибуття потяга.

Читайте такожРосійські експерти чотири дні працювали на місці падіння Боїнг-777 під виглядом цивільних - заступник голови АПЯк повідомляв УНІАН, 17 липня близько 17.00 за київським часом авіалайнер «Боїнг-777» компанії Malaysia Airlines був збитий російськими бойовиками, ймовірно, з використанням установки зенітно-ракетного комплексу «Бук». За інформацією авіакомпанії, на борту було 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Читайте такожМалайзія вимагає якнайшвидшого повернення тіл загиблих у катастрофі Boeing-777 їх ріднимНа місці катастрофи знайдено тіла 282 загиблих та 87 фрагментів, які належать 16 тілам загиблих.

Вночі 22 липня потяг з тілами загиблих у катастрофі «Боїнга» відправлено з Донецька до Харкова для подальшої репатріації до Нідерландів.