В Луганській області прикордонники виявили сліди заїзду в Україну 14 систем «Град»

13:20, 22 липня 2014
Політика
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В Луганській області, у районі населеного пункту Шевченкове прикордонники виявили сліди заїзду на територію України з Росії до 14 автомобілів з метою застосування реактивних систем «Град».

Фото: УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«У районі населеного пункту Шевченкове прикордонниками виявлено сліди заїзду з території Росії до 14 автомобілів з метою застосування реактивних систем «Град», які зайняли позиції в полі та виконали стрільби по позиціям українських сил (про що свідчать сліди на землі та спалена трава)», - зазначив він.Читайте такожРНБО: Росія готує нові "Гради" для терористів

«Факт порушення державного кордону задокументовано, відповідні фото- та відеоматеріали будуть направлені в МЗС України та російської стороні», - додав Лисенко.

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