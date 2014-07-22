В Луганській області прикордонники виявили сліди заїзду в Україну 14 систем «Град»

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«У районі населеного пункту Шевченкове прикордонниками виявлено сліди заїзду з території Росії до 14 автомобілів з метою застосування реактивних систем «Град», які зайняли позиції в полі та виконали стрільби по позиціям українських сил (про що свідчать сліди на землі та спалена трава)», - зазначив він.Читайте такожРНБО: Росія готує нові "Гради" для терористів

«Факт порушення державного кордону задокументовано, відповідні фото- та відеоматеріали будуть направлені в МЗС України та російської стороні», - додав Лисенко.