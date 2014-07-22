Військові РФ зі свого боку кордону споруджують вогневі позиції - чернігівські прикордонники

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу в облдержадміністрації повідомив начальник прес-служби Чернігівського прикордонного загону Олександр Дудко.

За його словами, кілька тижнів ведуться інтенсивні роботи щодо спорудження вогневих позицій для живої сили та техніки (у тому числі установок "Град"), копання протитанкових ровів тощо. "Російська військова техніка розташована у полосі державного кордону з Україною від Грем'яча до Сеньківки", - сказав Дудко.Читайте такожУкраїнських прикордонників вночі обстрілювали "Градами" та мінометами з території РФ

Він уточнив, що зосередження російських військових та техніки таке ж, як і півтора місяці тому під час проведення навчань Центрального військового округу. Російські військові знаходяться у безпосередній близькості до кордону з Україною.

Між тим, Дудко підкреслив, що ситуація на Державному кордоні з Російською Федерацією залишається спокійною.

За минулий тиждень чернігівські прикордонники пропустили через кордон 66,5 тис. осіб та 12 тис. транспортних засобів, 48 громадянам Російської Федерації у в'їзді на територію України відмовили. Приміром, учора з боку Білорусі в Україну намагався потрапити 23-річний росіянин на велосипеді. Метою поїздки він назвав відвідування тітки у Чернігові, але підтвердити свої слова чоловік не зміг. При собі мав ніж, навігатор, військовий квиток та військовий монокль. Прикордонники заборонили йому в'їзд до України на 3 роки.Читайте такожРосія продовжує стягувати війська до українського кордону - ДПСУ

Як повідомляв УНІАН, Державна прикордонна служба України 22 липня заявила, що Росія продовжує нарощувати військову присутність вздовж кордону з Україною.

«Зафіксовано прибуття до населеного пункту Суджа (Курська область РФ) підрозділів Забайкальського та Далекосхідного ВО ЗС РФ», - зазначає Держприкордонслужба.

Крім того, повідомляється, що «в Суджанському районі відмічається розгортання 2 вузлів зв'язку та очікується завезення апаратури засекреченого зв'язку».

Крім того, 22 липня, секретар Ради національної безпеки та оборони Андрій Парубій заявив, що Росія розмістила на кордоні з Україною близько 41 тисячі військовослужбовців.

За його словами, біля кордону стоїть 150 танків, понад 1 тис. одиниць іншої бронетехніки та 500 одиниць артилерійських систем. Все це озброєння зосереджено у донецькому напрямку.

Секретар РНБО зауважив, така сама ситуація спостерігається і на інших напрямках біля кордону з Україною. За його словами, там зосереджено “близько 300 одиниць військової техніки, у тому числі танків, реактивних систем залпового вогню “Град” та найсучасніші системи “Торнадо”.

21 липня російські ЗМІ повідомляли, що ВПС Росії перекидають в Краснодарський край фронтові бомбардувальники Су-24М і винищувачі-перехоплювачі МіГ-31БМ (загалом – 20 літаків), які «відпрацюють застосування високоточної зброї в ході навчань над Чорним морем і на полігоні Ашулук».